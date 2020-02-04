Galatasaray'da Diagne geri döndü

Sezon başında Galatasaray'ın Radamel Falcao ve Florin Andone'yi transfer etmesinin ardından kadroda düşünülmeyen Mbaye Diagne Belçika'nın Club Brugge kulübüne transfer olmuştu.

1 aydır ülkesi Senegal'de çalışmalarını sürdüren 28 yaşındaki golcü oyuncu İstanbul'a gelir gelmez soluğu Forya Metin Oktay Tesislerinde aldı.

ÇALIŞMALARINA FLORYA'DA DEVAM EDEBİLİR

Club Brugge takımında idman sahalarına alınmayan Diagne'nin sezonun geri kalanında bireysel veya takım halinde Florya Metin Oktay Tesislerinde çalışabileceği öğrenildi.



ARKADAŞLARINI ZİYARET ETTİ

Sarı-kırmızılı takımın maaşını ödediği ancak Brugge'den de 2 milyon bonservis ücreti almak için anlaştığı Diagne, uzun bir aradan sonra ilk kez Florya'ya gelerek eski takım arkadaşlarını ziyaret etti. Diagne, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Florya'da olduğunu belirtti.

"DIAGNE'Yİ ÖLÜME TERK ETTİLER"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Diagne için yaptığı açıklamada, "Brugge, bizim en değerli yatırımımız olan Diagne'yi ölüme terk etti. Diagne'nin maaşını biz veriyoruz ancak Brugge'ün bize ödemesi gereken 2 milyon euro var, şu ana kadar sadece 1 milyon euro ödediler ve konuyu FIFA'ya taşıyacağız. Brugge, Diagne için şartlara uymazsa bize 15 milyon euro ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.