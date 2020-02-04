Galatasaray’da sanal para devri

Galatasaray Türkiye'de taraftar 'token'li ilk kulüp oluyor. PSG, Juventus, Roma ve A.Madrid gibi kulüplerin sahip olduğu taraftar token'i bitcoin'de olduğu gibi blockchain teknolojisi ile yaratılıyor. Ancak tek farkı para yerine geçmemesi. Taraftarlar bu token ile kulüp ile ilgili tüm kararlara ortak olabiliyor.

Marşları veya formaları seçebiliyor. Yarışmalara katılıp ödüller kazanabiliyor. Galatasaray'ın token'inin adı $GAL olacak.

SABAH'ın sorularını yanıtlayan Socios. com CEO'su Alex Dreyfus, "Taraftar tokenleri Socios.com ve ortaklarımızın bir araya gelip blokchain temelli taraftar hizmeti sunmasını temsil ediyor. Ayrıca bir ara çok modern olan Pokemon GO oyunu gibi belirli zamanlarda mobil uygulama üzerinden artırılmış gerçeklikle TokenAvı adlı bir oyun ile ücretsiz Taraftar Tokeni ve $CHZ dağıtacağız" dedi. Chiliz.net üzerinden iş birliği yaptıkları tüm takımların tokenlerini alım-satımının şubat sonu hazır olacağını belirten Alex Dreyfus, "Platform Türkçe de dahil olmak üzere 7 dilde yayında" açıklamasını yaptı. 10 milyon $GAL adlı token'dan üreteceklerini belirten Dreyfus, "Juventus, Paris Saint-Germain ve Atletico Madrid Taraftar Tokenlerini Socios.com'da piyasaya sürdü. Şimdi ise sıra Galatasaray'da. Galatasaray bu kulüpler arasında Socios.com'da Tokenlerini piyasaya süren dördüncü kulüp olacak" açıklamasında bulundu.