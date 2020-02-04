Göztepe'ye Denizlispor freni

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Yukatel Denizlispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Maça iyi başlayan İzmir temsilcisi, 9. dakikada Serdar Gürler'le golü buldu. 24'te Horozlar'ın kalecisiama Denizli 87'de Estupinan ile beraberlik golünü attı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve iki Ege ekibi de müsabakadan 1'er puanla ayrıldı.