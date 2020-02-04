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'ye  freni

Ligin ikinci yarısına 2 galibiyetle başlayan , ’a takıldı. Sarı-kırmızılılar 9. dakikada 'in golüyle öne geçti. 87'de Estupinan eşitliği sağladı. Ege derbisinden kazanan çıkmadı

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Göztepe'ye Denizlispor freni
Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Yukatel Denizlispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Maça iyi başlayan İzmir temsilcisi, 9. dakikada Serdar Gürler'le golü buldu. 24'te Horozlar'ın kalecisi Stachowiak önce Jerome'un, ardından Halil'in şutlarını kurtarmayı başardı. 25'te Aissati'nin şutu, 45'te ise Rodallega'nın frikiği direğe takıldı ama Denizli 87'de Estupinan ile beraberlik golünü attı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve iki Ege ekibi de müsabakadan 1'er puanla ayrıldı. İkinci yarıya 2'de 2 yaparak başlayan Göz-Göz puanını 30'a, galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Denizli de 23'e yükseltti.
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Göztepe'ye Denizlispor freni
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