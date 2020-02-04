Göztepe'ye Denizlispor freni

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Yukatel Denizlispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Maça iyi başlayan İzmir temsilcisi, 9. dakikada Serdar Gürler'le golü buldu. 24'te Horozlar'ın kalecisi Stachowiak önce Jerome'un, ardından Halil'in şutlarını kurtarmayı başardı. 25'te Aissati'nin şutu, 45'te ise Rodallega'nın frikiği direğe takıldı
ama Denizli 87'de Estupinan ile beraberlik golünü attı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve iki Ege ekibi de müsabakadan 1'er puanla ayrıldı. İkinci yarıya 2'de 2 yaparak başlayan Göz-Göz puanını 30'a, galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Denizli de 23'e yükseltti.