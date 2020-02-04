İnsanlar benim de hikâyemi anlatmalı

Trabzonspor'u gizli lider konumuna yükselten teknik direktör Hüseyin Çimşir, kulübün sosyal medya hesabından taraftarların sorularını yanıtladı. İşte Çimşir'den satır başları:* Dışarıdan sert gözüküyorum ama öyle değilim. İkizler burcuyum, bu nedenle bazen git gellerim olabiliyor.* Çok teknik adamla çalıştım ama benim için en değerli antrenör Özkan Sümer.* Elimdesihirli değnek olsa Yusuf Sarı'ya Türkçe'yi öğretmek isterdim. Bazen anlayıp, anlaşılmakta sorun yaşıyoruz.* Topa sahip olan, topla birlikte hem hücumu hem savunmayı yapabilen bir oyun anlayışı düşünüyorum. Hızlı oyun, fiziksel hız, düşünsel hız ve topun hızı benim için çok önemli. Bu üçü üzerinde biraz kafa yoruyorum ve takıma adapte etmeye çalışıyorum.* Trabzonspor sevgisini birkaç cümle ile tarif etmek zor. İnsan çoluğunu çocuğunu annesini babasını anlatırken zaman yetmez. Ama kısaca söylemek gerekirse Trabzonspor sevgisi anlatılmaz yaşanır.* 50 yıl sonra hikâyesi okunan bir antrenör olmak istiyorum.* Babam balıkçı ve balık işinde bazen kazanıyorsunuz, bazen kazanmıyorsunuz. Babam bir şekilde geçimimizi karşılıyordu. Futbolcu olmam için geceleri kalkıp bana ballı süt bile hazırlardı.* Yönetim Kurulu beni göreve getirerek fedakârlık yaptı. Onları mahcup etmemek birinci önceliğim. Kendimi de mahcup etmemem lazım. Ön yargıyı kırmak için başarılı olmam lazım.Trabzon Valiliği, Trabzonspor-F.Bahçe maçının ardından stadyumdan havaalanına giden takım otobüsüne bir araçtan silah gösterildiği iddialarını yalanladı: "Yapılan incelemede, silah teşhirinin söz konusu olmadığı, akan trafikte sadece 15 saniye süre ile takım otobüsünün yanından geçen araçta bulunan F.A. isimli vatandaşın cep telefonu ile kayıt yaptığı görülmüştür."Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor evinde oynadığı üç maçı da kazandı. Fırtına, bu maçlarda 10 gol attı ve sadece bir gol yedi.

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