ZTK çeyrek final heyecanı! Kırklarelispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Kırklarelispor Fenerbahçe ne zaman saat kaçta?

Kırklarelispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ne zaman saat kaçta oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının başlamasına sayılı bir süre kala bu soruların yanıtları araştırılıyor. Maçı ekran başında takip etmek ve kupa heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler, maçın canlı yayınının hangi kanalda olacağını merak ediyor. Peki ZTK sürpriz ekibi Kırklarelispor Fenerbahçe karşısında bir mucizeye daha imza atabilecek mi? İşte detaylar…

KIRKLARELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

5 Şubat Çarşamba günü Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14:30'da başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı 90 dakika A Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşacak. Maçın canlı yayını aynı zamanda sabah.com.tr'de olacak.

Haberimizin ayrıntılarından muhtemel 11'ler ve maç öncesi öne çıkan detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.