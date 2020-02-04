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Kulüpler Birliği ve MHK toplanıyor

TANER KARAMAN Futbol
Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Kulüpler Birliği ve MHK toplanıyor
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte Süper Lig kulüplerinin başkanları, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, 11 Şubat'ta bir araya gelme kararı aldı. Bu sezon Türk futbolunda hakem tartışmaları ve Video Asistan Hakem (VAR) analizleri gündemden düşmezken hem MHK hem de Kulüpler Birliği harekete geçti. MHK yöneticileri, sorunları tartışmak ve kulüp başkanlarıyla yeniden barış sağlamak adına 18 kulüp başkanına dün davetiye gönderdi. 11 Şubat saat 15.00'te gerçekleşecek toplantıda hakem hatalarının ve kulüp yöneticilerinin hakemler hakkında yaptıkları sert açıklamalarının da konuşulacağı, ligin ikinci yarısının daha iyi geçmesi adına karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacağı öğrenildi.
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Kulüpler Birliği ve MHK toplanıyor
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