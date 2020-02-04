Schalke 04 3 - 2 Hertha Berlin (MAÇ SONUCU)

Milli oyuncu Ozan Kabak'ın formasını Schalke 04, Almanya DFB Kupası 3. tur maçında Hertha Berlin'i konuk etti.
12. dakikada Pascal Köpke ve 39. dakikada Krzysztof Piatek'in attığı gollerle 2-0 öne geçen Hertha Berlin, 76. dakikada Daniel Caligiuri v 82. dakikada Amine Harit'in gollerine engel olamadı ve 90 dakikalık bölümü 2-2 sona eren maçta uzatmalara gidildi.
Schalke 04, 115. dakikada Benito Raman'ın attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ozan Kabak devre arasında oyuna girdi.