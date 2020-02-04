Trabzonspor BB Erzurumspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Erzurumspor maçı saat kaçta ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Trabzonspor sahasında ikinci lig ekiplerinden BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Hafta sonu kazandığı derbinin ardından moral depolayan fırtına, bu yıl rüya gibi bir sezon geçiriyor. Sezonu çifte kupa ile kapatmak isteyen bordo mavililer Türkiye Kupası Çeyrek Final ayağında bir sürpriz ile karşılaşmamak için karşılaşmayı kazanmak istiyor. Diğer tarafta ise geçtiğimiz yıl Süper Lig'de yarışa katılan ancak sezon sonunda küme düşmekten kurtulamayan Erzurumspor'da da hedef bir üst tura çıkmak. Karşılaşma öncesi futbolseverler 'Trabzonspor BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?' aratmasını gerçekleştiriyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı takibine haberimizin içerisinde yer verdik…

TRABZONSPOR BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Erzurumspor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda oynanacak çeyrek final ilk maçı yarın (4 Şubat) saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ASpor ekranlarından ve haberimizin içerisinden canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Manoel Messia, Manuel da Costa, Kamil Çörekçi, Doğan Erdoğan, Abdülkadir Parmak, Guilherme, Nwakaeme, Ekuban, Sturridge

BB Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahid Albayrak, Batuhan Artaslan, Osman Çelik, Obertan, Hasan Ayaroğlu, Sissoko, Oltan Karakullukçu

TRABZONSPOR'DA MORALLER YERİNDE

Bu sezon ligde gösterdiği performans ile şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi olduğunu gösteren Trabzonspor, hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisinden de Akyazı Arena'da galibiyet ile ayrıldı. Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır'ın yıldızlaştığı karşılaşmayı 2-1 kazanan Trabzonspor şampiyonluk için büyük bir engeli aştı. Kupa mücadelesi öncesi morallerin tam yerinde olduğu bordo mavililer taraftarı önünde galip gelip üst tur için avantaj sağlamak istiyor.

BB ERZURUMSPOR AVANTAJ ARAYACAK!

Bu sezon ikinci ligde mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lider Hatayspor'un ardında ikinci sırada bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'de boy gösteren mavililer, şuana kadar ligde 20 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldılar. Bir önceki turda Beşiktaş'ı iki maçta da mağlup ederek sürpriz bir şekilde eleyen Erzurumspor, Trabzonspor ile oynanacak çeyrek final öncesi ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.