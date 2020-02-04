Trabzonspor-Erzurumspor A Spor'da

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de F.Bahçe galibiyeti ile şampiyonluk için dev bir adım atan Trabzonspor bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda sahneye çıkıyor. Evinde kupanın sürpriz takımlarından B.B Erzurumspor'u konuk edecek olanSaat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde iki takım arasındakiZirat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Çift maçlı eleminasyon sistemindeki turnuvada ilk sınavı yarın Trabzonspor ile B.B Erzurumspor verirken A Spor tüm karşılaşmaları da canlı olarak yine ekranlara getirecek.Atilla KaraoğlanAli ŞansalanYaşar Kemal Uğurlu