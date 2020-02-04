Trabzonspor-Erzurumspor A Spor'da

Süper Lig'de F.Bahçe galibiyeti ile şampiyonluk için dev bir adım atan Trabzonspor bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda sahneye çıkıyor. Evinde kupanın sürpriz takımlarından B.B Erzurumspor'u konuk edecek olan bordo-mavililer ilk maçtan avantajlı bir skor ile ayrılıp yarı final kapısını açmak istiyor.
Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde iki takım arasındaki son 4 karşılaşmada Karadeniz ekibi 3 galibiyet alırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi.
TÜM MAÇLAR CANLI YAYINDA A SPOR'DA
Zirat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Çift maçlı eleminasyon sistemindeki turnuvada ilk sınavı yarın Trabzonspor ile B.B Erzurumspor verirken A Spor tüm karşılaşmaları da canlı olarak yine ekranlara getirecek.
YARIN
14.30 GMG Kırklareli-Fenerbahçe
Atilla Karaoğlan
20.30 A.Alanyaspor-Galatasaray
Ali Şansalan
PERŞEMBE
20.30 Antalya-DG. Sivasspor
Yaşar Kemal Uğurlu