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-Erzurumspor A Spor'da

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Trabzonspor-Erzurumspor A Spor'da
Süper Lig'de F.Bahçe galibiyeti ile şampiyonluk için dev bir adım atan Trabzonspor bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda sahneye çıkıyor. Evinde kupanın sürpriz takımlarından B.B Erzurumspor'u konuk edecek olan bordo-mavililer ilk maçtan avantajlı bir skor ile ayrılıp yarı final kapısını açmak istiyor.
Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde iki takım arasındaki son 4 karşılaşmada Karadeniz ekibi 3 galibiyet alırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

TÜM MAÇLAR CANLI YAYINDA A SPOR'DA
Zirat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Çift maçlı eleminasyon sistemindeki turnuvada ilk sınavı yarın Trabzonspor ile B.B Erzurumspor verirken A Spor tüm karşılaşmaları da canlı olarak yine ekranlara getirecek.

YARIN
14.30 GMG Kırklareli-Fenerbahçe Atilla Karaoğlan
20.30 A.Alanyaspor-Galatasaray Ali Şansalan

PERŞEMBE
20.30 Antalya-DG. Sivasspor Yaşar Kemal Uğurlu
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