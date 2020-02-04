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, çeyrek final ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı A Spor ve sabahspor.com'dan canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 18:13 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 18:17 ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi BB Erzurumspor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Candaş Elbil yapacak. Maçın VAR hakemi Hüseyin Göçek, AVAR ise Yakup Özhan.

Müsabaka sabahspor.com ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Bordo-mavililer, ilk maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor.

Bir sezon sonra karşılaşacaklar

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1 sezon sonra tekrar kupada karşılaşacak.

İki takım 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un rakibi BB Erzurumspor
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