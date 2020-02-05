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ZTK çeyrek final maçı hangi kanalda? ne zaman saat kaçta?

ve , ’nda çeyrek final mücadelesine çıkıyor. Süper Lig’de aldığı sonuçlar ile sezonun flaş takımlarından biri olarak nitelendirilen Alanyaspor, Galatasaray karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Galatasaray ise rövanş öncesinde zorlu Alanya deplasmanından galibiyet ile dönmenin hesaplarını yapıyor. Bu heyecan dolu geçmesi beklenen ZTK çeyrek final ilk tur maçı öncesi futbolseverler, maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ne zaman saat kaçta oynanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 5.2.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 10:37 ABONE OL
ZTK çeyrek final Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Alanyaspor Galatasaray ne zaman saat kaçta?

maçı ne zaman saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtları merak ediliyor. Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının başlamasına sayılı bir süre kala bu soruların yanıtları araştırılıyor. çeyrek final heyecanına ekran başından ortak olmak isteyen futbolseverler maçın canlı yayınının hangi kanalda olacağını öğrenmek amacıyla Alanya Galatasaray hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

5 Şubat Çarşamba günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği 90 dakika, A Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşacak. Maçın canlı yayını aynı zamanda sabah.com.tr'de olacak.

Haberimizin ayrıntılarından muhtemel 11'ler ve maç öncesi öne çıkan detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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ZTK çeyrek final Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Alanyaspor Galatasaray ne zaman saat kaçta?
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