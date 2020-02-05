Böyle bir hücum hattını durdurmak çok zor

Ligdeki Fenerbahçe galibiyetini taçlandırmak isteyen Trabzonspor, kupada da Erzurumspor'u farklı mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti. Trabzonspor kısmi rotasyona gitmesine rağmen oyun etkinliğinden hiçbir şey kaybetmemiş şekilde başladı. Erzurumspor ise bir alt ligde oynuyor olsa da çeyrek finale kadar takdir edilen bir futbolla, hatta Beşiktaş'ı da eleyerek geldi.Ligi kasıp kavuran Sörloth'un kaldığı yerden devam ettiğini görüyoruz. Onun sergilediği futbolu izlerken, "diyorsunuz. Sturridge tüm negatifliklerine rağmen biraz silkelense neler yapabilir diye düşünmeden edemiyor Trabzonsporlular...Trabzonspor daha yetenekli olan taraftı. Rakibini ciddiye alıp sahaya estetik karışımlı karakter koyunca maç ilk yarı itibariyle 3-0'a geldi.Devre arası transferinin yapabileceği en üst düzey katkıyı veren Guilherme, sadece iki maçta kendisi için harcanan çabanın ve beklentinin karşılığını verdi. Şu an lakabı,olan Sörloth, büyüleyici performansıyla,olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.Trabzonspor bu net galibiyetle yarı finalin kapısını aralarken, rotasyon-as fark etmeden üzerine koyarak devam edeceğinin sinyallerini bir kez daha verdi.

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