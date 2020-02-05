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, galibiyeti sonrası temkinli

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında ’ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonunda Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü yaptığı açıklamada, oynadıkları oyunun kendilerini memnun ettiğini söyledi ve buna karşın hiçbir şeyin garantisi olmadığını ekledi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 5.2.2020 23:54 ABONE OL
Erol Bulut, Galatasaray galibiyeti sonrası temkinli

Sonuçtan memnun olduğunu söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün kupanın ilk ayağında oynadığımız oyun beni ve teknik ekibimizi memnun etti. Futbolcularımız iyi mücadele etti. İyi savaştılar, çok koştular bugün. Yakaladığımız pozisyonlardan ikisini iyi değerlendirip, maçı 2-0 kazandığımızdan dolayı mutluyuz. Tabii önümüzdeki hafta oynanacak ikinci bir maç var. O yüzden hiçbir şeyin garantisi yok. Aynı mücadeleyi, isteği, arzuyu, yarı finale adımızı yazdırmamız için önümüzdeki hafta da İstanbul'da göstermemiz gerekiyor" dedi.

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Erol Bulut, Galatasaray galibiyeti sonrası temkinli
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