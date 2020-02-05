Fatih Terim: Galatasaray bir kupa varsa onu almak ister

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı takımın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi. Terim ayrıca aldığı rotasyon kararı hakkında da konuştu.

Fatih Terim: 🗨️Kupayı önemsiyoruz. Rotasyon bizim için zorunluydu. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Bir kupa varsa mutlaka Galatasaray vardır. pic.twitter.com/KZBs0OZE0w — Sabah Spor (@sabahspor1) February 5, 2020

İşte Fatih Terim'in maç sonrası açıklamalarından satır başları:

"Kupaya önem vermiyoruz diye bir şey yok. Tam tersi kupayı önemsiyoruz. Galatasaray bir kupa varsa onu almak ister. Ama rotasyon bizim için zaruriydi."

"Devre arası gripten dolayı Linnes oynamayacağım dedi. Aklımızda olmayan bir değişiklikti."

"İkinci maç var. Birinci ayağı için rakibi tebrik ederiz. İkinci maçta oynayıp şansımızı deneyeceğiz. Henüz bitmedi."

"Bazı arkadaşlarımızı görmüş olduk, bazılarını da hazırlamak için uğraştık. Sonuç olarak istemediğimiz bir sonuç oldu. Ama dediğim gibi, henüz daha son düdük çalmadı. Son düdüğe kadar kovalayacağımızdan herkes emin olabilir."

"2-0 mağlup olduktan sonra hakem hakkında bir şey söylemek yanlış olur. Biz kazansaydık söylerdim."

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