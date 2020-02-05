Trabzonspor'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Alexander Sörloth ile ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan 2 sezonluğuna kiralanan Sörloth'un, satın alma bedeli de 6 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor'un Norveçli yıldızın bonservisini almasına kesin gözüyle bakılırken, Sörloth'un yüksek bonservis bedellerine satılabileceği de konuşuluyor.

GALATASARAY'DA SÖRLOTH PİŞMANLIĞI!

Norveçli golcünün iki sezon önce Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların eski yıldızı Johan Elmander, Galatasaray için oyuncu izliyordu. İsveçlinin 2 sezon önce Galatasaray'a önerdiği ismin Alexander Sörloth olduğu ortaya çıktı.

Ancak o dönem maddi sıkıntılar yaşadığı belirtilen Galatasaray'ın transferi gerçekleştiremediği iddia edildi.