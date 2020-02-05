Kırklarelispor - Fenerbahçe | 11'ler belli oldu

Kırklarelispor Fenerbahçe maçı bugün saat 14.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan ve sabah.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Serkan, Emre, Enis, Yüksel, Caner, Mert, Hacı Ömer

Fenerbahçe: Harun, Isla, Rami, Jailson, Deniz Türüç, Mehmet, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Zajc, Mevlüt Erdinç

YEDEKLERE GÜN DOĞDU

Ersun Yanal, daha önceki Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi Kırklareli karşısında da yedek ağırlıklı bir kadro kullanmayı planlıyor. Yanal, as oyuncuları zorlu lig maratonunda dinlendirmeyi düşünüyor. Yarınki mücadelede Harun, Rami, Falette, Mehmet Ekici, Zajc, Deniz Türüç, Ferdi ve Mevlüt'ün yanı sıra İstanbulspor'dan geri çağırılan Allahyar'ın şans bulması bekleniyor.

ERSUN YANAL: HAFİFE ALMAYIN

Tecrübeli çalıştırıcı, Kırklarelispor maçı öncesi takımına uyarılarda bulundu. Ersun Yanal rakibin kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yanal, "Karşımızda 2. Lig ekibi olabilir ancak kupada büyük işler başardılar. Bize karşı da ayrı bir motivasyonla oynayacaklar. Rakibi hafif alırsak, maça odaklanmazsak istemediğimiz bir sonuçla karşılaşırız. Kupada da şampiyon olmak istediğimizi göstermeliyiz" diye konuştu.

RÖVANŞ 11 ŞUBAT'TA

Bugün oynanacak maçın ardından Kırklarelisporlu futbolcular, önümüzdeki hafta rövanşta bir başka hayallerini yaşayacak. Yeşil-Beyazlılar, Kadıköy'de Ülker Stadı'nın çimlerinde Fenerbahçe'ye bir kez daha rakip olacak. Rövanş mücadelesi 11 Şubat Salı günü oynanacak.