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Kırklarelispor hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Kırklarelispor Fenerbahçe canlı yayın kanalı

Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor, sahasında 'yi ağırlayacak. Kayserispor'u eleyerek Çeyrek Final hakkını elde eden sarı lacivertliler, Kırklarelispor karşısında mutlak galibiyet parolası belirledi. M.Başakşehir karşısında bir sürprize imza atan ve tur hakkını elde eden ev sahibi ekibi de Fenerbahçe karşısında peri masalını sürdürmek istiyor. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi yaklaştıkça, 'Kırklarelispor Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Peki, Kırklarelispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve merak edilen detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 11:08 ABONE OL
Kırklarelispor Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Kırklarelispor Fenerbahçe canlı yayın kanalı

Ziraat Türkyie Kupası Çeyrek Final eşleşmesi ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor deplasmanına konuk olacak. Tarsus İdmanyurdu, İstanbulspor ve Kayserispor'u eleyerek Çeyrek Final'e gelen sarı lacivertliler, rövanşta avantajlı bir skor elde etmek için Kırklarelispor karşısına çıkacak. Ersun Yanal'ın öğrencileri, hafta sonu Trabzonspor karşısında aldığı yenilgiyi de telafi etmek istiyor. M. Başakşehir'i hiç beklenmedik bir şekilde eleyerek sürprize imza atan ev sahibi ekibi de Fenerbahçe karşısında sahasında iyi bir skor elde ederek peri masalını sürdürmek için sahada olacak.

KIRKLARELİSPOR FENERBAHÇE ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Çeyrek Final turu kapsamında Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini takip etmeyi düşünen futbolseverler de 'Kırklarelispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Haberimizden, muhtemel 11'ler, canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

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