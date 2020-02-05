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Kuralına göre oynatacağız!

’tan hakem hatalarına yönelik yeni bir açıklama geldi

Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Kuralına göre oynatacağız!
Siyah-beyazlılar SABAH'ın gündeme getirdiği haberin ardından sert bir bildiri yayınladı. #KuralınaGöre hashtagi ile paylaşılan açıklamada, "MHK'nin hakemleri sıkı bir eğitim programına alması ligin selameti için son derece elzemdir. Beşiktaş, karşılaştığı hiçbir haksızlığa boğun eğmemiştir. Kendi çıkarlarını gözeten bazı kesimlerce kuralların dışına taşırılmaya çalışılan bu oyunu BİZ O KESİMLERE DE KURALINA GÖRE OYNATACAĞIZ!
Başvurumuza TFF'den ivedilikle cevap beklediğimizi, bu kirli düzenin #KuralınaGöre değil, oyunun #KuralınaGöre davranılması için sürecin takibini titizlikle sürdüreceğimizi bildiririz" ifadeleri kullanıldı.

TEKNİK KADRODAN İLK POZ
Beşiktaş'ın dünkü antrenmanında yeni teknik direktör Sergen Yalçın ve teknik ekibi ilk pozlarını verdi. İdmanda kısa süreli sakatlık yaşayan Ljajic ve Gökhan Gönül tedavilerinin ardından çalışmalara geri döndü.
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