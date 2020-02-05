Kuralına göre oynatacağız!

BUGÜN NELER OLDU

Siyah-beyazlılar'ın gündeme getirdiği haberin ardından sert bir bildiri yayınladı.hashtagi ile paylaşılan açıklamada, "MHK'nin hakemleri sıkı bir eğitim programına alması ligin selameti için son derece elzemdir. Beşiktaş, karşılaştığı hiçbir haksızlığa boğun eğmemiştir. Kendi çıkarlarını gözeten bazı kesimlerce kuralların dışına taşırılmaya çalışılan bu oyunuBaşvurumuza TFF'den ivedilikle cevap beklediğimizi, bu kirli düzenin #KuralınaGöre değil, oyunundavranılması için sürecin takibini titizlikle sürdüreceğimizi bildiririz" ifadeleri kullanıldı.Beşiktaş'ın dünkü antrenmanında yeni teknik direktör Sergen Yalçın ve teknik ekibi ilk pozlarını verdi. İdmanda kısa süreli sakatlık yaşayan Ljajic ve Gökhan Gönül tedavilerinin ardından çalışmalara geri döndü.