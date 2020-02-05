Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Parti vereceğim oynayamam!

Parti vereceğim oynayamam!

’nin Brezilyalı yıldızı , geleneği bozmadı ve bir doğum gününde daha sakat duruma düştü

Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Parti vereceğim oynayamam!
PSG'nin yıldızı Neymar bir kez daha doğum gününde maçtan kaçmayı başardı. Yıllardan bu yana kendisinin ve kız kardeşi Rafaella'nın doğum günlerinde ya sakat ya da cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, bu kez de sakatlandığını söyleyip dün gece oynanan Nantes maçı kadrosunda yer almadı. Bu durum taraftarların büyük tepkisini çekti. Son 3 sezonda kendi doğun günü olan her 5 Şubat'ta sakatlık yaşayan Neymar, kız kardeşinin doğduğu gün 11 Mart'a denk gelen son 5 sezonu da sakatlıklar ve cezalar nedeniyle boş geçti.

28 yaşına giren Neymar, Paris'te düzenlediği ve beyaz konseptinin olduğu erken bir partiyle yeni yaşını kutladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Parti vereceğim oynayamam!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN