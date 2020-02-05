Parti vereceğim oynayamam!

BUGÜN NELER OLDU

PSG'nin yıldızı Neymar bir kez daha doğum gününde maçtan kaçmayı başardı. Yıllardan bu yana kendisinin vebu kez de sakatlandığını söyleyip dün gece oynanan Nantes maçı kadrosunda yer almadı. Bu durum taraftarların büyük tepkisini çekti. Son 3 sezonda kendi doğun günü olan her 5 Şubat'ta sakatlık yaşayanson 5 sezonu da sakatlıklar ve cezalar nedeniyle boş geçti.28 yaşına giren Neymar, Paris'te düzenlediği ve beyaz konseptinin olduğu erken bir partiyle yeni yaşını kutladı.