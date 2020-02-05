Parti vereceğim oynayamam!

PSG'nin yıldızı Neymar bir kez daha doğum gününde maçtan kaçmayı başardı. Yıllardan bu yana kendisinin ve kız kardeşi Rafaella'nın doğum günlerinde ya sakat ya da cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu,
bu kez de sakatlandığını söyleyip dün gece oynanan Nantes maçı kadrosunda yer almadı. Bu durum taraftarların büyük tepkisini çekti. Son 3 sezonda kendi doğun günü olan her 5 Şubat'ta sakatlık yaşayan Neymar, kız kardeşinin doğduğu gün 11 Mart'a denk gelen
son 5 sezonu da sakatlıklar ve cezalar nedeniyle boş geçti.
28 yaşına giren Neymar, Paris'te düzenlediği ve beyaz konseptinin olduğu erken bir partiyle yeni yaşını kutladı.