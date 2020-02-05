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adını bir üst tura yazdırdı! Schalke 04 3 - 2 (MAÇ SONUCU)

Almanya DFB Kupası 3. turunda 04, 90 dakikalık bölümü 2-2'lik beraberlikle sona eren maçta 'i uzatma devreleri sonucunda 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Milli oyuncu 'ın devre arasında oyuna girdiği maçta Schalke 04'e turu getiren goller Daniel Caligiuri, Amine Harit ve Benito Raman'dan geldi.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 10:56 ABONE OL
Schalke adını bir üst tura yazdırdı! Schalke 04 3 - 2 Hertha Berlin MAÇ SONUCU

Milli oyuncu Ozan Kabak'ın formasını Schalke 04, Almanya DFB Kupası 3. tur maçında Hertha Berlin'i konuk etti.

12. dakikada Pascal Köpke ve 39. dakikada Krzysztof Piatek'in attığı gollerle 2-0 öne geçen Hertha Berlin, 76. dakikada Daniel Caligiuri v 82. dakikada Amine Harit'in gollerine engel olamadı ve 90 dakikalık bölümü 2-2 sona eren maçta uzatmalara gidildi.

Schalke 04, 115. dakikada Benito Raman'ın attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ozan Kabak devre arasında oyuna girdi.

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Schalke adını bir üst tura yazdırdı! Schalke 04 3 - 2 Hertha Berlin (MAÇ SONUCU)
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