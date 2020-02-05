Tottenham 3 - 2 Southampton (MAÇ SONUCU)

Tottenham, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında Southampton'ı konuk etti.

TSİ 22.45'te başlayan ve White Hart Lane'de oynanan maçta Tottenham rakibini 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Turun ilk maçında taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Jose Mourinho yönetimindeki ev sahibi ekibe turu getiren goller 12. dakikada Tanguy Ndombele, 78. dakikada Lucas Moura ve 87. dakikada penaltıdan Heung-Min Son'dan geldi.

Southampton'da ise Shane Long ve Danny Ings ağları havalandıran isimler oldular.

Tottenham, 5. tur mücadelesinde Norwich City ile karşılaşacak.