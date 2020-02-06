Antalyaspor-Sivasspor A Spor'da

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de üst üste gelen puan kayıplarıyla sıkıntılı günler yaşayan Demir Grup Sivasspor, 5-1'lik Gaziantep yenilgisinin yaralarını kupada sarmaya çalışacak. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Antalyaspor deplasmanında rövanş için avantaj arayacak.canlı olarak ekranlara getirecek. Antalyaspor'da sakatlığı nedeniylemaçta forma giyemeyecek. Yiğidolar'da isesakat, Fernando ise takımla çalışmalara başladı.