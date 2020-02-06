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- A Spor'da

’nda çeyrek finalin son maçı bugün saat 20.30’da

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Antalyaspor-Sivasspor A Spor'da
Süper Lig'de üst üste gelen puan kayıplarıyla sıkıntılı günler yaşayan Demir Grup Sivasspor, 5-1'lik Gaziantep yenilgisinin yaralarını kupada sarmaya çalışacak. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Antalyaspor deplasmanında rövanş için avantaj arayacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği mücadeleyi A Spor canlı olarak ekranlara getirecek. Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Nazım Sangare ile Adis Jahovic maçta forma giyemeyecek. Yiğidolar'da ise Emre, Marcelo ve Kone sakat, Fernando ise takımla çalışmalara başladı.
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