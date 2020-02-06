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hakkında verilen beraat kararı kesinleşti

Futbolda Şike Davası'nda Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı ve diğer sanıkların örgüt kurma suçundan beraatleri kesinleşti.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 6.2.2020 21:06 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 21:10 ABONE OL
Aziz Yıldırım hakkında verilen beraat kararı kesinleşti

13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin dosyayı incelemesinin ardından, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararına uygun olarak, bazı sanıklar ve suç tipleri bakımından verilen önceki beraat kararını kesinleştirdi. Bu kapsamda, örgüt suçundan ceza alan, aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduĞu sanıklar hakkında örgüt sebebiyle verilen beraat kararları kesinleşmiş oldu.

Bu yargılamaya konu soruşturmada toplanan delillerin örgüt kapsamında toplandığı değerlendirildiğinde, bunların delil niteliğinin olmadığı konusundaki tartışma son buldu.

Öte yandan Beşiktaş ve Giresunspor tarafı için verilmiş olan beraat kararları da kesinleşmiş olduğundan dosyadaki sanık sayısı azalmış oldu.

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Aziz Yıldırım hakkında verilen beraat kararı kesinleşti
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