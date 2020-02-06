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Gol düellosunda kazanan ! Maç sonucu: Bayern Münih 4-3

, Almanya DFB Kupası 3. tur maçında evinde 'ı 4-3 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Bayern Münih'e turu getiren goller Benjamin Hübner (k.k.), ve 'den (2) geldi. Hoffenheim'ın gollerini ise 8. dakikada Ihlas Bebou, 82. ve 90. dakikalarda Munas Dabbur attı.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 09:37 ABONE OL
Gol düellosunda kazanan Bayern Münih! Maç sonucu: Bayern Münih 4-3 Hoffenheim

Almanya DFB Kupası 3. tur maçında Bayern Münih, Hoffenheim'ı konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini Benjamin Hübner (k.k.), Thomas Müller ve Robert Lewandowski'nin (2) attığı gollerle 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Konuk ekibin golleri ise Ihlas Bebou ve Munas Dabbur'dan (2) geldi.

Bayer Leverkusen, Union Berin ve Saarbrücken de çeyrek finalde

Günün diğer karşılaşmalarında Stuttgart'ı sahasında 2-1 yenen Bayer Leverkusen ve Verl'i deplasmanda 1-0 yenen Union Berlin de çeyrek finale yükseldi.

4. Lig'de mücadele eden Saarbrücken ekibi de müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 berabere biten maçta, Karlsruhe takımını penaltı atışları sonucunda 5-3 yenerek bir üst tura çıktı.

Almanya Kupası 3. turunda dün oynanan müsabakalar sonucunda Werder Bremen, Schalke 04, Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf çeyrek finale çıkmıştı.

Çeyrek final karşılaşmaları 3 ve 4 Mart'ta oynanacak.

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Gol düellosunda kazanan Bayern Münih! Maç sonucu: Bayern Münih 4-3 Hoffenheim
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