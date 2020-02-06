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, derbisindeki VAR kayıtlarının peşini bırakmıyor

, derbisindeki VAR konuşmalarını istiyor. Yapılan başvurunun Futbol Federasyonu Yönetimi'nde görüşülmeden direkt başkan 'in imzasıyla reddedilmesine itiraz eden siyah-beyazlıların idarecileri, konuyu 'na taşıdı. Tekrar olumsuz yanıt gelirse Beşiktaş yönetimi bu kez mahkemeye gidecek.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisindeki VAR kayıtlarının peşini bırakmıyor

Süper Lig'in 12. haftasında Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlanan derbinin ardından, hakem Cüneyt Çakır'ın kararları çok tartışılmış ve Beşiktaş, TFF'ye yaptığı yazılı başvuruyla VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti. Konuyla ilgili yaşanan gelişmeleri SABAH açıklıyor:

TFF YÖNETİMİNİN İMZASI YOK!

Fenerbahçe maçında lehlerine 3 penaltının verilmediğini savunan siyah- beyazlıların derbi sonrası yaptığı başvuruya TFF Başkanı Nihat Özdemir imzasıyla, "Kayıtlar açıklanamaz" karşılığı verilmişti. Ancak bu cevabın TFF yönetiminde görüşülmeden ve diğer üyelerin imzası olmadan verildiği kaydedildi.

İKİNCİ RET GENEL SEKRETERDEN

Beşiktaş, TFF Yönetim Kurulu'na sunulmadan alınan karara, Tahkim yolu kapatıldığı ve hukuki olmadığı gerekçesiyle itiraz etti. Yapılan görüşmelerin ardından bu kez yine içerisinde yönetim kurulu üyelerinin imzası olmadan sadece TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş imzalı gelen yanıtta VAR kayıtlarının açıklanamayacağı tekrar edildi.

ARTIK GÖZLER TAHKİM KURULU'NDA

Dün saat 15.00'te siyah-beyazlı kulüp, TFF Yönetim Kurulu'nun kararı olmamasına rağmen konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyan başvuruyu gerçekleştirdi. Beşiktaş yönetimi, buradan da olumsuz yanıt alması halinde konuyu yargıya taşıyacak.

Son dakika! Beşiktaş'tan TFF'ye VAR başvurusu
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın başvurusunun ardından Fenerbahçe'den TFF'ye VAR çağrısı!
Son dakika: Beşiktaş'tan TFF'ye VAR kayıtları için ek süre

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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisindeki VAR kayıtlarının peşini bırakmıyor
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