Beşiktaş, IFAB'tan Göztepe maçı hakkında görüş istedi

Beşiktaş Kulübü'nün Twitter hesabından, IFAB'ın Twitter hesabına yönelik yapılan paylaşımda, Futbol Kural Kitabı'nın "Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması" hakkındaki 8. maddesi hatırlatılarak, "Tarafınızca belirlenen kuralların 8. maddesinin 2. fıkrasının açıkça ihlal edilmesi, Göztepe maçının skorunu doğrudan etkilemiştir. Olaya ilişkin tavsiye görüşünüzü bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşıma ayrıca "Beşiktaş kurban edildi" anlamına gelen BesiktasWasVictimized etiketi eklendi.

Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda "topun kendisi yerine rakibe verildiği" iddiasıyla TFF'ye başvurmuştu.

There's a clear violation of Law 8(2) of "The Laws of the Game" that was set out by your Board, which has directly affected the scoreline of the Göztepe match



We are awaiting your advisory opinion on this incident @TheIFAB #BesiktasWasVictimized pic.twitter.com/8ZxiMPzyyo — Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) February 6, 2020

TFF'YE YAPILAN BAŞVURUYA SABAH ULAŞMIŞTI

Beşiktaş, ligde Göztepe'ye 2-1 yenildiği maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu. Siyah-beyazlılar, skor 1-1 iken Tylor Boyd'un başına gelen top yüzünden maçın durmasından sonra hakemin oyunu tekrar başlattığı sırada Atiba'nın uyarısına rağmen topu rakibe vererek kural hatası yaptığını ve bu pozisyonun devamında da Göztepe'nin ikinci golünü bulduğunu belirterek maça itiraz etmişti. Beşiktaş, oyun durmadan topa son dokunan ismin Beşiktaşlı Douglas olduğunu vurgulayarak, IFAB Oyun Kurallarına göre topun kendilerine verilmesi gerektiğini de vurguladı. Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı itirazın belgelerine ise Sabah ulaşmıştı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İTİRAZ BELGELERİ













