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Kocaelispor'un genç yıldızı 'ı istiyor

Teknik direktörlük görevine 'ı getiren 'ta geleceğe yatırımlar devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Kocaelispor formasıyla 3. Lig ve Ziraat 'nda çıktığı 22 maçta 11 gol 3 asistle oynayan 18 yaşındaki 'ı kadrosuna katmak istiyor.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 16:10 ABONE OL
Beşiktaş Kocaelispor'un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar'ı istiyor

TFF 3. Lig temsilcisi Kocaelispor'un 18 yaşındaki genç oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar ile ilgilenen takımlar arasına Beşiktaş da girdi ve önemli mesafe kat etti.

Siyah-beyazlılar, Körfez kulübüyle masaya oturacak ve transfere nokta koyacak. Yönetimin hedefi gelecek yılları da düşünerek takımı gençleştirmek olarak dikkat çekiyor.

22 MAÇTA 11 GOL

18 yaşındaki oyuncu bu sezon TFF 3. Lig'de 20, Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada toplam 11 gol 3 asist yaptı. 18 yaşındaki yıldız adayı kanatlarda ve forvette görev alabiliyor.

Gökdeniz ile yakından ilgilenen takımlar arasında Antalyaspor ve Denizlispor da var.

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Beşiktaş Kocaelispor'un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar'ı istiyor
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