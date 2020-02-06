Türkiye Futbol Federasyonu'nun DenizBank ile imzaladığı ana sponsorluk anlaşmasına katılan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'a gösterilen ilginin kendisiniamada söyledi. Sponsorların önemine değinen Şenol Güneş, "Bizim işimiz futbol.dedi.Bankamızıseçtiğimiz zaman DenizBank'ı seçtiğimizdeçok daha iyi olacağınıdüşünüyoruzdiyen Güneş şöyledevam etti: "Dünya Kupası'nagiderken yalnızdık. Bugün birlikteyiz,o yüzden bir korkumvar. İnşallah beklentiye cevapverir, ilk 3'e gireriz. Ülkemizdezaman zaman futbolda kaoslarvar ama her şeyin üzerindeMilli Takım var. Herkesinsorumluluk duyduğu bir düzenbekliyoruz."Başkanı Nihat Özdemir, harcama limitleriyle ilgili bir soruya ise bugün düzenleyeceği basın toplantısında kapsamlı yanıt vereceğini belirterek, "Lisans kurulunun verdiği kararlar ile transfer dönemini çok başarılı şekilde atlattığımıza inanıyoruz. Yarın (bugün) detayları veririz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU