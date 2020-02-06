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Bizim işimiz

Güneş, “Ülkemizde zaman zaman futbolda kaoslar var ama her şeyin üzerinde var. Herkesin sorumluluk duyduğu bir düzen bekliyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Bizim işimiz futbol
Türkiye Futbol Federasyonu'nun DenizBank ile imzaladığı ana sponsorluk anlaşmasına katılan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'a gösterilen ilginin kendisini sevindirdiğini ama korkuttuğunu da söyledi. Sponsorların önemine değinen Şenol Güneş, "Bizim işimiz futbol. Çocukluğumuzdan beri bizim mesleğimiz bu ama paranın da gelmesi bizi sevindiriyor. Avrupa Şampiyonası öncesi böyle üst katılımla olan, böyle heyecanla dolu bir aile olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

KÜRESEL BAŞARIYA İHTİYAÇ VAR
"Küresel bir başarıya ihtiyaç var, bu takım için de banka için de geçerli. Aynı zamanda sponsorların kaliteli markalar olması bizi zenginleştiriyor. Bankamızı seçtiğimiz zaman DenizBank'ı seçtiğimizde çok daha iyi olacağını düşünüyoruz" diyen Güneş şöyle devam etti: "Dünya Kupası'na giderken yalnızdık. Bugün birlikteyiz, o yüzden bir korkum var. İnşallah beklentiye cevap verir, ilk 3'e gireriz. Ülkemizde zaman zaman futbolda kaoslar var ama her şeyin üzerinde Milli Takım var. Herkesin sorumluluk duyduğu bir düzen bekliyoruz."

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ÜÇ YIL
TFF ile DenizBank arasında imzalanan ana sponsorluk sözleşmesinin süresi 3 yıl. TFF Başkanı Nihat Özdemir, güçlü sponsorluklarla federasyonun gelirlerini artırdıklarını vurgulayarak, "Bu iş birliklerimiz, devletimizin destek ve yatırımları ile birleşince uluslararası başarılarımızın yolu da açıldı. Dünya klasmanında ilk 10 hedefimize adım adım ilerliyoruz" diye konuştu.

TRANSFER DÖNEMİ BAŞARILIYDI
TFF Başkanı Nihat Özdemir, harcama limitleriyle ilgili bir soruya ise bugün düzenleyeceği basın toplantısında kapsamlı yanıt vereceğini belirterek, "Lisans kurulunun verdiği kararlar ile transfer dönemini çok başarılı şekilde atlattığımıza inanıyoruz. Yarın (bugün) detayları veririz" diye konuştu.

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Bizim işimiz futbol
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