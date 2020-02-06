Club Brugge'den Mustafa Cengiz'e sert Mbaye Diagne yanıtı

Galatasaray, Kasımpaşa'dan yüksek bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'yi yaz transfer sezonunda Club Brugge'e kiralamıştı. Belçika ekibinde istenilen performansı gösteremeyen Senegalli futbolcu kulübünde kadro dışı kalmıştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mbaye Diagne'nin Club Brugge'de kadro dışı bırakılmasıyla ilgili sert ifadeler kullanmış ve Belçika ekibinin 15.5 milyon euro'ya yakın bedeli ödemek zorunda olduğunu açıklamıştı.

''CENGİZ'İN FIFA TEHDİDİ BİZİ KORKUTMADI''

Club Brugge cephesinden ise Mustafa Cengiz'in açıklamalarına yanıt geldi. Belçika ekibinin yöneticileri, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in FIFA tehdidi bizi korkutmadı. Biz Diagne'yi kadroya almadık ama tesislere girişi yasak değildi. Yeni bir kulüp bulmak için 31 Ocak'ta kadar serbestti sadece." diye konuştu.

Diagne'nin kulübe çok çok maliyetli olduğunu söyleyen Cengiz, ''Taraftar çok da istedi. Bizim çok ağrımıza gitti. Taraftarımız çok istedi. Biz çok mali zorluğa düşerek transfer ettik. Tutmadı, olmadı. Transfer ederken Anderlecht kulübüyle, Club Brugge birbirlerine girdi. Brugge hayallerimizi aldattı. Bizim futbolcuyu 1 ay kendi takım antrenmanlarına almıyor. Futbolcuyu neredeyse ölüme mahkum ediyor. Yazıyı gönderdik. Sen benim en değerli yatırımlarından birini böyle çöpe atamazsın. Buna hakkın yok. Hem parasını ödemiyorsun, hem çöpe atıyorsun. 15.5 milyon euro'ya yakın bedeli ödemek zorundasın.'' demişti.