Fenerbahçeli Simon Falette ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Almanya'nın Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Falette, tam 1 ay sonra Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında oynadığı Kırklarelispor maçında Simon Falette, 62'inci dakikada oyuna dahil edildi.

Ersun Yanal ilk 11'de sahaya çıkması beklenen yıldız futbolcuyu yedek bıraktı. Falette, 62. dakikada Jailson'un yerine oyuna girdi. 27 yaşındaki stopere ilk maçında fazla iş düşmedi.

MAÇ SONU TARAFTARLARA FORMA VERDİ

Kırklarelinde yoğun bir yağmur ve soğuk bir havada oynanan maçın ardından Simon Falette hemen soyunma odasına gitmedi. Yıldız futbolcu Fenerbahçe taraftarının olduğu bölüme giderek, taraftarlara formasını hediye etti.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR MAÇ SONU FORMALARINI TRİBÜNE ATTILAR