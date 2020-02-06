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'a iki müjde: Falcao ve Saracchi çalışmalara başladı

, 'in 21. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün başladı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan futbolcular ve 'yle ilgili de bilgi verildi: Tamamlanan tedavilerinin ardından Falcao ve Saracchi fizyoterapistler eşliğinde çalışmalara başladı.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 15:48 ABONE OL
Galatasaray'a iki müjde: Falcao ve Saracchi çalışmalara başladı

Galatasaray'a Falcao ve Saracchi'den iyi haber geldi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 yenilen sarı-kırmızılılarda gözler Süper Lig'e çevrildi. 21. haftada Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman raporunda ise tedavileri sona eren Falcao ve Saracchi'nin de çalışmalara başladığı belirtildi.

İşte sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama:

"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise salonda core ve denge hareketleri ile idmana başladıktan sonra sahada interval koşu gerçekleştirdi.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı.

Antrenmanın devam eden bölümünde 4'e 4 + 2 dar alan pas oyunu gerçekleştirildi.

Ana bölümde beşe beş dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar ve ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Marcelo Saracchi, tamamlanan tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaptı.

Radamel Falcao, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı.

Takımımız, Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki son antrenmanını Cumartesi günü yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

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Galatasaray'a iki müjde: Falcao ve Saracchi çalışmalara başladı
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