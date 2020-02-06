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'da yabancı sınırı 2 yıldızı vuracak

'da yabancı futbolcuların çokluğu büyük bir rekabete de sahne oluyor. Galatasaray tam kadro olduğunda 14 yabancıdan 2'si kulübeden uzak kalacak. İdeal 11'inde 10 yabancı bulunduran Galatasaray'da tribüne çıkması en muhtemel isim ise Martin Linnes ile Jesse Sekidika...

Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 10:12 ABONE OL
Galatasaray'da yabancı sınırı 2 yıldızı vuracak

Galatasaray'da sakat futbolculardan gelen olumlu haberlerin ardından sarı-kırmızılılar tam kadro olduğu günlere geri dönüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçında kadroya dahil edilen Andone sakatlığını atlattı. Sakatlıkları bulunan Saracchi hafta sonu, Radamel Falcao ise gelecek hafta geri dönecek.


Yavaş Yavaş tam kadro olan Galatasaray'da yabancı sınırı 2 yıldızı vuracak gibi gözüküyor. Andone, Saracchi ve Falcao'nun dönüşüyle ideal 11'inde Emre Akbaba'nın dışında 10 futbolcusu (Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Onyekuru, Falcao). yabancı olan Galatasaray'da 2 futbolcu tribüne gönderilecek.

LINNES VE SEKIDIKA TRİBÜNE

Kulübeye girmesi en yüksek ihtimal iki oyuncu Belhanda ve Andone gibi görünüyor. Bu durumda yeni transfer Sekidika ile birlikte ilk yarıyı kadro dışı geçiren ve devre arasında TFF listesine tekrar dahil edilen Linnes tribüne çıkabilir.

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Galatasaray'da yabancı sınırı 2 yıldızı vuracak
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