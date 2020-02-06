Galatasaray'da sakat futbolculardan gelen olumlu haberlerin ardından sarı-kırmızılılar tam kadro olduğu günlere geri dönüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçında kadroya dahil edilen Andone sakatlığını atlattı. Sakatlıkları bulunan Saracchi hafta sonu, Radamel Falcao ise gelecek hafta geri dönecek.



Yavaş Yavaş tam kadro olan Galatasaray'da yabancı sınırı 2 yıldızı vuracak gibi gözüküyor. Andone, Saracchi ve Falcao'nun dönüşüyle ideal 11'inde Emre Akbaba'nın dışında 10 futbolcusu (Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Onyekuru, Falcao). yabancı olan Galatasaray'da 2 futbolcu tribüne gönderilecek.

LINNES VE SEKIDIKA TRİBÜNE

Kulübeye girmesi en yüksek ihtimal iki oyuncu Belhanda ve Andone gibi görünüyor. Bu durumda yeni transfer Sekidika ile birlikte ilk yarıyı kadro dışı geçiren ve devre arasında TFF listesine tekrar dahil edilen Linnes tribüne çıkabilir.