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'nin Togolu futbolcusu Ayite'den taraftara çağrı

'nin Togolu futbolcusu , taraftarın kendilerini cesaretlendirdiğini belirterek, " maçında da yanımızda olsunlar ve birlikte mücadele edelim." değerlendirmesinde bulundu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 6.2.2020 12:16 ABONE OL
Gençlerbirliği'nin Togolu futbolcusu Ayite'den taraftara çağrı

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ayite, İngiltere'den sezon başında geldiği dönemde bir süre uyum sorunu yaşadığını ancak arkadaşlarının yardımıyla bunu aştığını kaydetti.

Bu sezon Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'a attığı gollerle dikkati çeken Ayite, "Profesyonel bir futbolcu her maça kendini en iyi şekilde hazırlar. Önemli maçlarda motivasyon yükselebiliyor ama benim her maç için motivasyonum ve amacım aynı." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTEYKEN RAKİPLERİMİZE KARŞI NELER YAPABİLDİĞİMİZİ ÇOK İYİ GÖSTERDİK"

Türkiye'de bir dönem Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Samsunspor formaları giyen Jonathan Ayite'nin kardeşi olan Floyd Ayite, ağabeyinden dolayı Türk futboluna yabancı olmadığını, onun tavsiyesiyle Türkiye'yi tercih ettiğini aktardı.

Gençlerbirliği taraftarına da Trabzonspor maçı öncesi çağrı yapan Floyd Ayite, "Taraftarımızın varlığı bize cesaret veriyor. Birlikteyken rakiplerimize karşı neler yapabildiğimizi çok iyi gösterdik. Bu maçta da yanımızda olsunlar ve birlikte mücadele edelim." şeklinde görüş belirtti.

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Gençlerbirliği'nin Togolu futbolcusu Ayite'den taraftara çağrı
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