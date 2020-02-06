Kasımpaşa’nın bu sezonki 3. hocası FUAT ÇAPA oldu

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Kasımpaşa, Tayfur Havutçu'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada,ifadelerine yer verildi. 51 yaşındaki teknik adam, 2010-2011 sezonunda da Kasımpaşa'da görev yapmıştı. Sezonaile başlayan İstanbul temsilcisi daha sonra'yu takımın başına getirmiş ancak istediği başarıya bir türlü ulaşamamıştı.