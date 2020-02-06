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’nın bu sezonki 3. hocası oldu

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Kasımpaşa’nın bu sezonki 3. hocası FUAT ÇAPA oldu
Kasımpaşa, Tayfur Havutçu'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi. 51 yaşındaki teknik adam, 2010-2011 sezonunda da Kasımpaşa'da görev yapmıştı. Sezona Kemal Özdeş ile başlayan İstanbul temsilcisi daha sonra Tayfur Havutçu'yu takımın başına getirmiş ancak istediği başarıya bir türlü ulaşamamıştı.
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Kasımpaşa’nın bu sezonki 3. hocası FUAT ÇAPA oldu
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