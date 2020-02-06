Roma Bologna hangi kanalda? İtalya Serie A Roma Bologna maçı ne zaman ve saat kaçta?

İtalya Serie A maçları kapsamında Roma Bologna ile karşılaşacak. Öte yandan bu keyifli karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler Roma Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Roma Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

ROMA BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A maçı Roma Bologna maçı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;