TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a flaş yanıt!

TFF Başkanı Nihat Özdemir sözlerine "1 Haziran 2019'da göreve geldik. Üzerinden 8 ay, yani 250 günlük bir süreç geçti. TFF Başkanı olarak ilk kez gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenliyorum. Üzülerek söylüyorum, bugün konuşacağımız konular yerine A Milli Takım'ın EURO2020'de nasıl başarılı olacağını, 30 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali hakkında konuşmayı çok isterdim." diye başladı.

"AYNAYA BAKAN HİÇ YOK"

TFF ve MHK'ya yönelik tepkilerle ilgili açıklama yapan Özdemir "Liglerimizde ikinci yarı yeni başladı ama herkesin şikayeti var. Bu sezon, kulüpler TFF ile ilgili 50'ye yakın açıklama yaptı. Dört büyüklerin sadece başkanlarının, 90'ının üzerinde basın açıklaması bulunmaktadır. 18 kulübümüzde, TFF'nin kararlarından yakınıyor. Konu hep benzer, 'O hakemi istemeyiz, bu hakemi istemeyiz, MHK gitsin, şu gelsin' söylemleri. Hepsinin ortak bir söylemi var, 'TFF bizi engelliyor, Kurullar yanlı karar alıyor.' TFF ve MHK, ayrıca kurullar 18 takımı nasıl birden hedef alır? Aynaya bakan hiç yok! Hatalar olacak, bu hatalar düzelecek, eleştiri de yapılacak. Ancak bu eleştiriler adaletli olmalı." dedi.

Kulüplerin söylemleri hakkında konuşan Nihat Özdemir "Bu tablo sadece futbolumuza zarar veriyor. 'Kirli düzen, şaibe, masayı vurma, masayı kırmak' gibi sorumluluktan uzak söylemlerin Türk futboluna ne faydası var? Haksız, hukuksuz hiçbir iş yapmadık. Hiçbir kulübü diğerinden ayırmadık. Kulüplerin değil, Türk futbolunun çıkarını düşündük. Kurullarımız için algı operasyonu yapılıyor. Bu söylemler karşısındasustuk ve kendimiz hata aradık. Hatamız varsa, düzeltmeye çalıştık. Polemiklerin dışında kaldık. Her açıklamayı kamuoyunun takdirine bıraktık. Ancak bugün cevap hakkımızı kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAYGI BEKLEDİK AMA"

Kulüplere mesaj gönderen Nihat Özdemir "Her hakem hatasının organize şekilde kamuoyu oluşturarak daha ilk haftadan şampiyonluk kaybetmişçesine feryat figan gündeme taşınmasını üzülerek izledik. Tarafsız kurullarımızın aldığı kararlara saygı bekledik ama hiçbir gün göremedik. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmenin uğraşı içindeyiz. Kurullarımız daha iyi olmak için çaba veriyor. Her adımda farklı kesimlerden benzer tepkileri manidar buluyoruz. Türk futbolunun geçmişte yaşadıklarını gelecekte yaşamaması için çaba harcıyoruz. Ne olursa olsun hiçbir kesimin kararlarımızı etkilemesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

aptıkları icraatlerden bahseden Nihat Özdemir, "Takım harcam limitleri çok tartışılmaktadır. Ancak aldığımız kararlar, Türk futbolunda bir devrim niteliğindedir. Bu adımları attık ve kulüplerin mali disipline uymaları halinde önümüzdeki yıllarda düzlüğe çıkacaklarıan gönülden inanıyoruz." dedi.

"TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA TEŞEKKÜR EDERİM"

Yayıncı kuruluşlarla ilgili de açıklama yapan Özdemir "beİN Sports bizim stratejik ortağımızdır. Gelecek sezon da onlarla yolumuza devam edeceğiz. Turkuaz Medya Grubu ile 10 yıldır işbirliği içerisindeyiz, onlara da teşekkür ediyoruz. A Milli Takım'ın maçlarını yayınlayan, alt lig maçlarını yayınlayan, yıllardır SÜper Lig maçlarının radyo yayınlarını gerçekleştiren TRT kurumuna da şükranlarımızı sunuyoruz." şeklinde konuştu.

YURT DIŞI SATIŞI İÇİN ÖZEL KARAR

Kulüplere müjde veren Nihat Özdemir "Yurt dışına futbolcu satan kulüplerimize, ihracat yapan bir şirket gibi mali ve vergi anlamında kolaylık sağlamak için çalışmalarımızı başlattık." ifadelerini kullandı.

"MAÇ ERTELEME KARARINI BİZ VERDİK"

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesi hakkında konuşan Nihat Özdemir "Maçları ertelemek için herhangi bir kulüpten talebe gerek duymadık. Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor başkanlarını aramadık. Bölgede depremden etkilenen tüm kulüplerle konuştuk. Onların herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını sorduk. Sonrasında maçları erteledik. Ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır. Artçı depremler devam ederken nasıl maç oynatabilirdik? Bu sırada ortaya çıkacak kötü bir durumun hesabını nasıl verebilirdik? Biz federasyon olarak samimiydik ve sorumluluklarımızı yerine getirdik. Erteleme ile ilgili yapılan açıklamalar beni ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı ciddi şekilde üzmüştür." dedi.

NİHAT ÖZDEMİR: TÜM MAÇLARI ERTELERKEN MALATYA'DA NEDEN MAÇ OYNATALIM

MUSTAFA CENGİZ'E YANIT

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fenerbahçe'ye limit arttırımı için ayrılacalık yapıldığı yönündeki iddiaları hakkında konuşan Nihat Özdemir "Kulüp Lisans Kurulu ile ilgili Mustafa Cengiz'in son dönemde bazı açıklamaları oldu. Bu açıklamaları üzüntüyle izledik. TFF Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu'nun kararlarına müdahale edemez. Mustafa Cengiz ısrarla bazı kulüplere ayrılacalık sağladığımızı söylüyor. 15 Aralık'ta limit arttırımı için itirazda bulunabileceğini tüm kulüplerimiz biliyordu. Kurulun gerekli başvurular halinde arttırım yapma yetkisi vardır. Kurul değerlendirmeyi yapmış ve kararını vermiştir. Mustafa Cengiz'in kulüplere neden ceza verilmediği hakkında söylemleri hakkında da bilgi vermek istiyorum. Kulüplere neden ceza verilmediği konusuna gelince... Yaptırımlar, ancak sezon sonundaki incelemelere göre mümkündür. Ceza, bir sonraki sezon verilir. Kulüpler, talimatlar dışında hareket ederse, gereken ne ceza varsa vereceğiz. Sayın Mustafa Cengiz biraz okusaydı, bize yapılan başvuruların 15 Aralık'tan önce olduğunu görecekti. Ayrıca kulüpler limitlerini transfer sezonu sonuna kadar güncelleme durumu mevcuttur. Bu tarz polemikler yaratarak, TFF'yi taraftarların önüne atmayın. Başkanlarımıza rica ediyorum, sosyal medya yerine talimatları okuyun veya bundan anlayan arkadaşlardan bilgi alın." diye konuştu.

NİHAT ÖZDEMİR'DEN MUSTAFA CENGİZ'E YANIT!

ALİ KOÇ VE SEMİH ÖZSOY'A YANIT

Fenerbahçe'nin söylemlerine de yanıt veren Nihat Özdemir "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Veliki Semih Özsoy'un kendilerine transfer yaptırmadığımız yönünde söylemleri oldu. Fenerbahçe transfer yaptı. Ancak bir transfer yaptı. Biz kulüplerin banka anlaşmalarına karışamayız. Kurul, Fenerbahçe'nin başvurusunu kısmen kabul etti ve 16 Milyon TL ek limit belirlendi. Ayrıca Fenerbahçe transfer son saatinin 18:00'den 24:00'e kadar uzatılmasını istedi. Biz bunu kabul etmedik. Burada 18:00 son saat denildi ama Lisans Kurulu inceleme yaptı ve transferleri girmek için 24:00'e kadar izin verildi." dedi.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'DEN 'ZORLU' AÇIKLAMASI

ZORLU GÖRÜŞMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Fenerbahçe ile Zorlu'da yaptıkları görüşme hakkında konuşan Özdemir "Zorlu'daki meşhur görüşmeye gelelim. Tüm kulüp başkanlarıyla her yerde görüşebilirim. Bunun bu kadar polemik yapılması kimseye fayda getirmez. Kamuoyunu bunlarla meşgul edeceğimize, Türk futbolu için projeler yaratalım. Şu an 18 kulübün yarısı şampiyonluk için mücadele ediyor. Burada Süper Lig için yeni gelirler için çalışmamız gerekeceğine MHK ve hakemler için konuşuyoruz." açıklamasını yaptı.

ZORLU’DA LİGİ DİZAYN MI ETTİNİZ!

"VAR" İÇİN ELEŞTİRİLERE CEVAP

VAR'la ilgili eleştirilere yanıt veren Nihat Özdemir "Türkiye'deki VAR, Avrupa'da birçok ligden öndedir. Avrupalı hakemler, Riva'ya gelerek kamp yaptılar ve VAR merkezimizi takdir ettiler. VAR'ın bir protokolü var ve bunu IFAB belirliyor. Kornerde, taçta, ikinci sarı kartta neden VAR'a gidilmediği tartışılıyor. VAR'ın faydasını hepimiz görmekteyiz ama VAR'ı kötüleyerek bir yere varamayız. VAR'ı daha iyi kullanmak için arkadaşlarımız çalışıyor. Bardağın boş tarafına bakarsak olmaz. VAR en büyük yardımcı ama her pozisyonda devreye girmez. 2. Lig'de görev yapan tüm isimleri taradık ve VAR ile AVAR'a ek yaptık." diyerek kamuoyuna bilgi verdi.

"VAR KAYITLARI AÇIKLANAMAZ"

TFF Başkanı Nihat Özdemir kamuoyunda konuşan bir konu olan 'VAR kayıtları açıklansın' taleplerine de nat bir yanıt verdi ve şu sözleri söyledi; "VAR kayıtlarının açıklaması ülke federasyonlarına bırakıldı. Bir iki ligde bilgi amaçlı kayıtlar açıklandı ancak bunu yapmak zorundayız. IFAB üst liglerde bu kayıtların açıklamasına pek sıcak bakmıyor. Her hafta kayıtların açıklanması büyük bir kaosa neden olabilir. Bu oyunusadece hakem üzerinden yorumlamak doğru değil."

"BEŞİKTAŞ'IN İTİRAZLARI İNCELENİYOR"



Beşiktaş'ın itirazları hakkında gelen soruya yanıtlayan Nihat Özdemir "Sayın Ahmet Nur Çebi, dün bizi ziyaret etti. Türk sporunun gündemini konuştuk ve konulardan biri de Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtları oldu. Kendisine çalışma şeklimizi anlattık ve süreç devam etmekte. Ayrıca Göztepe maçı için de tekrar müracatları var. Genel müracaatı MHK değerlendirecektir. Hem Göztepe-Beşktaş hem de Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı itirazları var. IFAB'a yazdılar, onların da görüşü merak ediliyor ve sonrasında bir karar verilecek. Süreç devam ediyor." dedi.

"MHK, KULÜPLERE CEVAP VERECEK"

Süper Lig kulüp başkanlarının VAR'ın uygulanma prosedürlerini bilmediğini söyleyen Nihat Özdemir "Sezon öncesi Kulüpler Birliği burada bir toplantı yaptı. VAR'la alakalı sunum yaptılar, o sırada 5 kulüp başkanı kaldı. Adamlar 1 saate yakın yapacakları uygulamaları anlattılar ama 5 kişi dinledi, 13 başkanın işi vardı gitti. Ama sanki her biri sanki VAR üstadıymış gibi, en iyi yönetmeliği biliyormuş gibi... 'VAR niye çağrılmadı?'. Dinleseydin sezon başında, neden çağrılmadığını anlardın. Şimdi Kulüpler Birliği bir topalntı düzenlemek istediğini bana iletti ve MHL Başkanı'nın da olmasını istedi. Bunu bir şartla kabul ettim. Bu toplantıda 18 kulübün başkanı ya da vekili mutlaka olacak. Ayın 11'inde toplantı gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

"GÖREVDE KALACAĞIM"

Nihat Özdemir, sosyal medya hesaplarında yer alan "Nihat Özdemir istifa etti" iddialarını cevapladı ve şu ifadeleri kullandı: "Bu göreve beni genel kurul getirdi ve ben bu görevde kalacağım. Bir arkadaşımız tweet attı, ciddiye almadım, bir iki arkadaşımız da oltaya takıldı, gülüyorum. Ben istifa iddiasını ortaya atan kişi olsam, bir daha yazı yazmam. Ancak Posta'da yine bir yazı yazmış."

"SPORA SİYASET KARIŞMASIN!"

Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söyledi "Hepiniz ülkenin seçilmiş insanlarısınız. Sorunlarınızı, dertlerinizi, problemlerinizi kendi aranızda konuşun, halledin ve yürüyün ama sizden bir ricam var. Hiç bir zaman siyaseti,sporun içine karıştırmayın ne beni, ne de siyasetçi arkadaşlarımı" dedi. Biz de futbol federasyonu olarak siyaseti futbola karıştırmamaya çalışıyoruz biz zaten özerk bir kurumuz.

TFF Başkan Yardımcısı Servet Yardımcı da kısa bir açıklamada bulundu. Yardımcı, "Bazı ülkelerden asker selamı için büyük baskılar yapıldı. Çok sert bir müfettiş raporu çıktı. Asker selamının önemini UEFA'ya izahat etmek için çalışmalar yaptık, savunma yaptık. Güzel bir savunma ile geri adım atmadan onları ikna ettik." dedi.

NİHAT ÖZDEMİR: CUMHURBAŞKANIMIZ SPORU SİYASETE KARIŞTIRMAMAMIZI İSTEDİ

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