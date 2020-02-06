Türk sporuna yeni soluk

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un simge spor tesislerinden olan Burhan Felek Atletizm Stadı'nda yenileme çalışmalarının sona erdiğini veTesisin 7 gün 24 saat yaşayacağını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Hamdolsun son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen sporda tesisleşme devrimiyle eksikler tamamlandı" dedi.Tesiste, toplantı ve eğitim odaları ile sporcu sağlığı ve gelişimi için sağlık odası, sauna ve masaj odaları yer alıyor.kitapkahve salonu ile geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyun alanları da yer alacak.1800 metrekare kapalı atletizm salonu5 kulvarlı ısınma pisti (60 metre)2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribün268 metrekare karate salonu200 metrekare tekvando salonu236 metrekare judo salonu232 metrekare temel jimnastik salonu80 metrekare pilates, step, aerobik salonu