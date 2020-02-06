Türk sporuna yeni soluk

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un simge spor tesislerinden olan Burhan Felek Atletizm Stadı'nda yenileme çalışmalarının sona erdiğini ve cumartesi günü yapılacak açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını açıkladı.
Tesisin 7 gün 24 saat yaşayacağını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Hamdolsun son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen sporda tesisleşme devrimiyle eksikler tamamlandı" dedi.
ENGELLİLER UNUTULMADI
Tesiste, toplantı ve eğitim odaları ile sporcu sağlığı ve gelişimi için sağlık odası, sauna ve masaj odaları yer alıyor. Halter, fitness ve kondisyon salonlarının yanında engelli atletizm sporcuları için salon ve rehabilitasyon merkezinin yanı sıra
kitapkahve salonu ile geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyun alanları da yer alacak.
İŞTE TESİSTE BULUNANLAR
1800 metrekare kapalı atletizm salonu
5 kulvarlı ısınma pisti (60 metre)
2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribün
268 metrekare karate salonu
200 metrekare tekvando salonu
236 metrekare judo salonu
232 metrekare temel jimnastik salonu
80 metrekare pilates, step, aerobik salonu