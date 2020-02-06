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'nda Sivasspor'un rakibi

çeyrek final ilk maçında Demir Grup Sivasspor, 'a konuk oluyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak karşılaşmayı A Spor ve sabahspor.com'dan canlı izleyebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 18:43 ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'un rakibi Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor'a konuk oluyor. 20.30'da başlayacak ve Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Ertinç Sezertam yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya, AVAR ise Erkan Engin.

Müsabaka A Spor ve sabahspor.com'dan naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de üst üste gelen puan kayıplarıyla sıkıntılı günler yaşayan Demir Grup Sivasspor, 5-1'lik Gaziantep FK yenilgisinin yaralarını kupada sarmaya çalışacak. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Antalyaspor deplasmanında rövanş için avantaj arayacak.

Antalyaspor'da Nazım Sangare ile Adis Jahovic sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler. Demir Grup Sivasspor'da ise Emre, Marcelo ve Kone sakat, Fernando ise takımla çalışmalara başladı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'un rakibi Antalyaspor
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