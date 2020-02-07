Arsene Wenger, Arsenal'a geri mi dönüyor?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Arsene Wenger'in ardından sırasıyla göreve gelen Unai Emery, Ljunberg ve Mikel Arteta'nın aldığı sonuçlardan memnun kalmayınca rotayı yeniden Fransız çalıştırıcıya çevirdi.
İngiliz Gazetesi Daily Mirror, Arsenal yönetiminin Arsene Wenger'in geri dönmesine sıcak baktığını yazdı. Haberde ayrıca, 22 yıllık serüvenin 2018'de sona ermesinin ardından taraftarların Arsene Wenger konusunda ikiye bölündüğüne de dikkat çekildi.
Fransız çalıştırıcının olası bir teklife sıcak bakacağından emin olunması halinde masaya oturulacağı kaydedildi.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 25 haftada topladığı 31 puanla Premier Lig'de 10. sırada bulunuyor.