Belhanda herkesi hasta etti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilirken tepkilerin odağında ise Younes Belhanda var. Sezon başından bu yanan vasatı aşamayanBu sezon ligde sahaya çıktığı 13 maçta 3 gol atıp sadece 1 asist katkısı verebilen Belhanda, umursamaz tavırları ile de saç baş yoldurdu.Maç sırasında Fatih Terim, Belhanda'nın boşa giden bir pasının ardındanderken bu sözler de gündeme damga vurdu. Sosyal medyada Fatih Terim'in sözlerine sarı- kırmızılı taraftarlar destek mesajları verirken, Faslı oyuncunun lakayıt tavırları da eleştirildi.Yönetim ve teknik heyet Belhanda'dan kurtulmanın planlarını yaparken Faslı oyuncu ise İstanbul'a demir atmaktan yana.Yönetim kontrat uzatmama kararı alırken Belhanda ise İstanbul'dan ev satın almak ve tamamen yerleşmek için adımlar atıyor.

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