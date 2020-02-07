MHK, Beşiktaş'ın Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuru hakkında IFAB'dan görüş istedi. Bunun nedeninin ise üyelerin fikir ayrılığı yaşaması olduğu ifade edildi.
Öte yandan Beşiktaş Kulübü de sosyal medyadan IFAB'a yönelik yayımladığı mesajında görüş talebinde bulundu. Paylaşıma ayrıca "Beşiktaş kurban edildi" anlamına gelen "BesiktasWasVictimized"
etiketi eklendi.
KARTAL'A 18'LİK FORVET
Takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek ve daha genç bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, Kocaelispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 18 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar ile anlaşma sağladı. 18 yaşındaki kanat-forvet, bu sezon 3. Lig'de 20 maçta 10 gol ve 3 asistle oynadı.
Kartal, bu transfer için sadece yetiştirme bedeli ödeyecek.