18'LİK

BUGÜN NELER OLDU

MHK, Beşiktaş'ın Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuru hakkında IFAB'dan görüş istedi.Öte yandan Beşiktaş Kulübü de sosyal medyadan IFAB'a yönelik yayımladığı mesajında görüş talebinde bulundu. Paylaşıma ayrıca "Beşiktaş kurban edildi" anlamına gelenetiketi eklendi.Takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek ve daha genç bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, Kocaelispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 18 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar ile anlaşma sağladı.Kartal, bu transfer için sadece yetiştirme bedeli ödeyecek.