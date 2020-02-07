Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor'da o ikiliye dikkat çekti

Süper Lig'de Aytemiz Alanya'yı konuk edecek olan F.Bahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve kurmayları, rakiplerinin kupadaki G.Saray maçını mercek altına aldı. Alanyaspor analizlerini takımla paylaşan Yanal, oyuncularını birçok konuda uyarırken en çok Papiss Cisse ve Junior Fernandes ikilisine dikkat çekti. Takımlarını sırtlayan iki oyuncunun, 90 dakika boyunca takip altında tutulmasını ve bir an olsun gözden kaçırılmamasını isteyen Yanal, oyuncuların saha içi hamlelerini de tek tek gösterdi. Önlem olarak Tolga Ciğerci'yi sağ kanatta oynatmayı düşünen Yanal, ikiliye yönelik savunmayı da uyardı.



PAPİSS CİSSE

Alanyaspor'da 2. sezonunu geçiren 34 yaşındaki Papiss Cisse, geçtiğimiz yıl 26 lig maçında 16 gol atarken bu sezon ise 18 lig maçında 15 kez ağları havalandırıp takımını sırtladı.



JUNİOR FERNANDES

2016-17 sezonunda Dinamo Zagreb'den transfer edilen Junior Fernandes, geride kalan 4 sezonda 92 maçta forma giyip 33 kez rakip fileleri sarstı. Şilili oyuncu ayrıca 14 kez de asist yaptı.



EKİCİ KAFA KARIŞTIRDI!

İlk yarıda takımda kendine yer bulamayan Mehmet Ekici, 2020'deki performansı ile kafaları karıştırdı. Hazırlık sürecini iyi kullanan Ekici'nin sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. Yönetim sık sık sakatlanan oyuncu ile yollarını ayırmayı planlarken, performansı sonrası yeni bir yol haritası da çizilebilir. 30 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklif edilebileceği de gelen bilgiler arasında.

BUGÜN NELER OLDU