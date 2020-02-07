Galatasaray: Limitleri açıklayın

KORONAVİRÜS

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Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e yanıt verdi."TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu kulübe limit artırımı yapıldığını açıkça ilan ve beyan etmiştir.TFF'nin limit artırımını hangi gerekçeyle yaptığı anlaşılmamaktadır.TFF'yi takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kulüplere yapılan takım harcama limiti revizyonlarının Ek-XII G maddesininBrugge'e kiralanan ancak kadro dışı kalan ve idmanlara da alınmayan Mbaye Diagne'nin Çin'e transferi de olmadı. Belçika basınına göre Senegalli oyuncunun daha önce 2016- 17 yılında formasını giyip 16 gol attığı Tianjin Teda ile de temas kurulurken,. Bu sezon ancak Asya Ligi'nde forma giymesi mümkün olan Diagne'yi Club Brugge de tesislere bile almazken,