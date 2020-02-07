Galatasaray: Limitleri açıklayın

Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e yanıt verdi. Harcama limitleri konusunun bir kez daha altı çizilen açıklamada Fenerbahçe işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı:
"TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu kulübe limit artırımı yapıldığını açıkça ilan ve beyan etmiştir. İlgili Ek-XII G maddesi açık bir şekilde ortadayken,
TFF'nin limit artırımını hangi gerekçeyle yaptığı anlaşılmamaktadır. Özdemir'in açıklamaların yetersiz olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.
DAYANAĞINIZ NE!
TFF'yi takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kulüplere yapılan takım harcama limiti revizyonlarının Ek-XII G maddesinin dört alt başlığından hangisine dayanarak yapıldığını açıklamaya
ve transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz."
KORONAVİRÜS ASLAN'I DA VURDU!
Club
Brugge'e kiralanan ancak kadro dışı kalan ve idmanlara da alınmayan Mbaye Diagne'nin Çin'e transferi de olmadı. Belçika basınına göre Senegalli oyuncunun daha önce 2016- 17 yılında formasını giyip 16 gol attığı Tianjin Teda ile de temas kurulurken, ülkede ortaya çıkan koronavirüs sonrasında transfer de rafa kaldırıldı
. Bu sezon ancak Asya Ligi'nde forma giymesi mümkün olan Diagne'yi Club Brugge de tesislere bile almazken, oyuncu için Galatasaray FIFA'ya gideceğini açıkladı.