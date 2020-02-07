Geleceğin hakemleri burada yetişecek

BUGÜN NELER OLDU

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile milli sporcular, yenilenen ve yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Burhan Felek Atletizm Stadı'nda buluştu. Tesisleri çok beğendiğini söyleyen Çakır,dedi.