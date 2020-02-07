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Geleceğin hakemleri burada yetişecek

BAHADIR BEYARSLAN Futbol
Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Geleceğin hakemleri burada yetişecek
FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile milli sporcular, yenilenen ve yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Burhan Felek Atletizm Stadı'nda buluştu. Tesisleri çok beğendiğini söyleyen Çakır, "Sadece sporcular için değil, halkımız için de çok önemli. Genç arkadaşlarımız, geleceğin hakemleri. Gelecekte Süper Lig'de göreceksiniz. Biz de böyleydik. Ben Cumhurbaşkanımız'ın önderliğinde, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na ve emeği geçen herkese, böyle bir tesise bizi tekrardan kavuşturduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.
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