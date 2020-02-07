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- Trabzobspor maçı öncesi ilginç istatistik!

'in 21. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından deplasmanda 'nin konuğu olacak. Ligde Fenerbahçe ve çeyrek final ilk maçında Erzurumspor karşısında alınan galibiyetlerle iyice morallenen Trabzonspor'da hedef mutlak 3 puan. Ancak maçı öncesi ilginç bir istatistik mevcut. Bordo-mavililer Gençlerbirliği deplasmanında 8 yıldır gülemiyor.

Giriş Tarihi: 7.2.2020 16:49 ABONE OL
Gençlerbirliği - Trabzobspor maçı öncesi ilginç istatistik!

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu karşılaşma öncesi hedefi mutlak 3 puan olarak belirledi. Ancak Trabzonspor'un Gençlerbirliği deplasmanında şansı yaver gitmiyor!

Bu sezon ligde deplasmanda tek yenilgisi bulunan Trabzonspor, bir tek Sivas deplasmanından puanla dönemedi. Gençlerbirli karşılaşması aynı zamanda teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de ilk deplasman maçı olacak.

İki takımın bu zorlu maçında Trabzonspor deplasman, Gençlerbirliği ise iç saha karnesine güveniyor.

17.00'de başlayacak karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

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Gençlerbirliği - Trabzobspor maçı öncesi ilginç istatistik!
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