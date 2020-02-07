Kevin-Prince Boateng'den sakatlık iddialarına net yanıt

Beşiktaş'ın YouTube hesabına açıklamalarda bulunan Kevin-Prince Boateng, sakatlık iddialarına yanıt verdi. Ganalı yıldız, "Bunlar nereden çıktı bilmiyorum, çok da önemli değil. Ben gereken cevabı sahada vereceğim. Ve sahada konuştuğumda yüzde yüz olduğumu herkese göstereceğim" dedi. 32 yaşındaki golcünün röportajından önemli bölümler şöyle: Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyordum ama geldikten sonra biraz şaşırdım. Profesyonellik seviyesi çok fazla, kulübün yapısı çok fazla. Bu bir taraftan da büyük bir baskı olduğunu ve yapılması gereken çok iş olduğunu gösteriyor.



NİHAYET EVE GİDİYORSUN

İki yıldır Beşiktaş ile görüşüyorduk. Ben her zaman Türkiye ve Beşiktaş'ı bir öncelik olarak görüyordum. Buraya gelmeyi istiyordum. Türk arkadaşlarım haber çıkar çıkmaz bana mesaj attılar, 'Nihayet eve gidiyorsun" dediler. Barcelona ve Milan gibi kulüplerle karşılaştırdığımda takımımız gerçekten harika, çok kaliteli oyuncular var."



GOL ATARSAM 'BİTANEM' ÇALSIN

"Berlin'de büyüdüğüm için çok iyi Türkçe konuşuyordum. Şu anda birçok şeyi anlıyorum. Muhtemelen 1-2 ay sonraki röportajı Türkçe yaparız. İbrahim Tatlıses'in 'Bitanem' şarkısını çok seviyorum. Onunla büyüdüm. İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş çok sevdiğim sanatçılar. Bir tane kupa kaldırırsak bütün stada Türkçe şarkı söylerim. Gol atarsam statta 'Bitanem' çalsın. Gerçekten başlamak için sabırsızlanıyorum. Söylenen, anlatılan her şeye inanmayın. Birlikte çok güzel işler yapacağız."



IRKÇILIĞA TEPKİ

Hertha Berlin'li futbolcu Jordan Torunarigha'ya Schalke maçında ırkçı tezahüratta bulunulmasına Boateng'den tepki geldi. Ganalı yıldız, yaptığı paylaşımda "Kapalı zihinler, kapalı ağızlara sahip olmalıdır" ifadesini kullandı.

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