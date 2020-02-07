Trabzonspor’da Sosa seferberliği

Maç eksiği ile ligde gizli lider durumunda bulunan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin ilk ayağında 5-0 kazandığı BŞB. Erzurumspor mücadelesinden sonra gözünü tekrar lige çevirdi. Yarın Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde hafif kas ağrıları bulunan kaptan Sosa'yı maça yetiştirebilmek için sağlık heyeti yoğun çaba harcıyor.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de mutlaka sahada görmek istediği tecrübeli futbolcunun tedavisinin devam ettiği ve oynamak için istekli olduğu
ifade edildi.
NORVEÇ VE İNGİLİZ MEDYASI SÖRLOTH İÇİN SIRAYA GİRDİ
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth'un artan performansı Trabzon'a yönelik ilgiyi de bir hayli arttırdı. Norveç medyasından bordo-mavili kulübe, yıldız oyuncu ile röportaj yapmak için birçok talep gelirken,
İngiliz basın mensuplarının da bu kervana katıldığı ifade edildi. Trabzonspor Medya Merkezi ise oyuncuya yönelik gelen bu talepleri aralıklı olarak gündeme alıyor ve değerlendirmeye çalışıyor.
Bu arada Crystal Palace taraftarları sosyal medya üzerinden yıldız oyuncunun değerini bilemediklerini ve bu nedenle pişmanlık duyduklarını
vurgulayan mesajlar
atıyor.
ÇİMŞİR: HOCA OLARAK BAŞARACAĞIM
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili kulüpte oyuncu olarak yaşayamadığı şampiyonluğu teknik adam olarak yaşamak istediğini söyledi. Kulüp dergisine konuşan Çimşir, "Trabzonspor'da uzun vadeli hedeflerim var. Kısa vadedeki hedefimiz bu sezonu istediğimiz noktada tamamlamak.
Uzun vadede ise oyuncu üreten, yarışan ve kulübe maddi anlamda katkı sağlayan sistem oturtmak istiyorum. Futbolculuk dönemimde en büyük hayallerimden bir tanesi şampiyonluk yaşamaktı ama olmadı. Bu içimde uhde olarak kaldı. Şimdi teknik adam olarak bu sevinci yaşamayı çok istiyorum"
ifadesini kullandı. Hem ligde hem de kupada iddialı olduklarını söyleyen 40 yaşındaki hoca, "Sonunda başarılı olur muyuz olamaz mıyız hep birlikte göreceğiz. Potansiyeli oldukça yüksek bir takımımız var. Bizim en büyük artımız saha içinde problem çözebilecek çok sayıda oyuncuya sahip olmamız.
İnşallah karşılığını sezon sonunda şampiyon olarak alırız" şeklinde konuştu.