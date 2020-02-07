Trabzonspor’da Sosa seferberliği

SÖRLOTH

Maç eksiği ile ligde gizli lider durumunda bulunan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin ilk ayağında 5-0 kazandığı BŞB. Erzurumspor mücadelesinden sonra gözünü tekrar lige çevirdi. Yarın Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde hafif kas ağrıları bulunan kaptanTeknik direktör Hüseyin Çimşir'in de mutlaka sahada görmek istediği tecrübeli futbolcunun tedavisinin devam ettiği veifade edildi.Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth'un artan performansı Trabzon'a yönelik ilgiyi de bir hayli arttırdı.İngiliz basın mensuplarının da bu kervana katıldığı ifade edildi. Trabzonspor Medya Merkezi ise oyuncuya yönelik gelen bu talepleri aralıklı olarak gündeme alıyor ve değerlendirmeye çalışıyor.Bu aradavurgulayan mesajlaratıyor.Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili kulüpte oyuncu olarak yaşayamadığı şampiyonluğu teknik adam olarak yaşamak istediğini söyledi. Kulüp dergisine konuşan Çimşir, "Trabzonspor'da uzun vadeli hedeflerim var.Uzun vadede ise oyuncu üreten, yarışan ve kulübe maddi anlamda katkı sağlayan sistem oturtmak istiyorum. Futbolculuk dönemimde en büyük hayallerimden bir tanesi şampiyonluk yaşamaktı ama olmadı.ifadesini kullandı. Hem ligde hem de kupada iddialı olduklarını söyleyen 40 yaşındaki hoca, "Sonunda başarılı olur muyuz olamaz mıyız hep birlikte göreceğiz. Potansiyeli oldukça yüksek bir takımımız var.İnşallah karşılığını sezon sonunda şampiyon olarak alırız" şeklinde konuştu.