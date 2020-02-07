Tur umudu Sivas’a kaldı

çeyrek final ilk maçındaevindeile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 bitti. 32. dakikada topla buluşan Yasin Öztekin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi.10 kişi kalan Yiğidolar, ikinci yarıda savunma güvenliğini arttırınca ortaya kısır bir futbol çıktı ve tur Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki rövanşa kaldı. Çeyrek finalin ikinci ayağı 13 Şubat'ta oynanacak.Sivas'ın ligde aldığı darbelerden sonra kupada ne yapacağı merak konusuydu. Ancak dün gördük ki Sivas beklenenden daha çok sarsılmış. Cofie'nin kırmızı kart görmesinin Sivas'ın beklentilerin altında kalan oyununa yansıması olmuştur. Ancak bundan daha önemli olan Sivas'ı lider yapan hızlı ve kaliteli atak özelliklerinden Antalya'da eser yoktu. Ersan Gülüm gibi takviyelerle güçlenme yolunu seçse de Antalyaspor vasat görüntüsünden kurtulamadı. Mücadele var ancak 10 kişi kalmış Sivas karşısında nitelikli atak üretmekten çok uzaktılar. Bu oyunlara bakınca Sivasspor yüksek ihtimal turu geçer ama ligde sorun yaşar.

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