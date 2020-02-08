4x3 yap yarışa ortak ol!

Beşiktaş, bugün evinde oynayacağı Gaziantep FK maçıyla zorlu bir seriye giriyor. Zirvenin 8 puan gerisinde olan siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından şampiyonluğun iddialı ekipleri Medipol Başakşehir (D), Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'la (D) oynayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın zorlu 4 maçlık seri öncesi talebelerinden 12 puan istedi. Futbolcuları mental olarak yukarıya çekmek için bire bir ve toplu görüşmeler gerçekleştiren Yalçın, "Artık ligin boyu kısaldı, kaybetmeye tahammülümüz yok. Bu 4 maçı da kazanırsak şampiyonluk yarışına geri döneriz. O yüzden herkes aklını ve tüm gücünü sahaya versin. Gaziantep maçında stada gelecek taraftarlarımızı mutlu edelim ve çıkışımızı sürdürelim" ifadelerini kullandı.



VODAFONE'DA BÜYÜK BULUŞMA

Beşiktaş'a 21 bin 183 taraftar önünde imza atarak rekor kıran teknik direktör Sergen Yalçın, Vodafone Park'taki ilk sınavını Gaziantep FK önünde verecek. 2-1 kazanılan Rize maçı sonrası siyah-beyazlı futbolseverlerin karşılaşmaya büyük ilgi gösterdiği ve biletlerin büyük ölçüde tükendiği belirtildi.



BURAK ENDİŞESİ!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba bugünkü Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Medipol Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek. Bu arada F.Bahçe- Beşiktaş maçında Burak oyundan çıkarken, 4. hakem Alper Ulusoy ile tartışmıştı. Sergen Yalçın bugünkü karşılaşmayı yönetecek Ulusoy için Burak'ı, "Sakın hakemle diyaloğa girme" diye uyardı.



SUMUDICA'DAN 20 BİN EURO PRİM

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan Beşiktaş maçı öncesi futbolculara ve personele jest geldi. Rumen hoca, kendi cebinden 20 bin Euro prim dağıttı. A Takım oyuncularının, primi altyapıdaki futbolculara verdiği belirtildi. Gaziantep FK, geçtiğimiz hafta lider Sivasspor'u 5-1 yenerek üç maçlık galibiyet hasretine son vermişti.

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