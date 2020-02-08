65 yıl sonra birlikte elendiler

İspanya Kral Kupası'nda devler tekledi ve tarihte eşine zor rastlanır bir dönem yaşandı. Önceki gün oynanan maçlarda Real Madrid sahasında Real Sociedad'a 4-3 mağlup olurken, Barcelona da Athletic Bilbao'ya deplasmanda 1-0 yenilerek elendi. Böylece 29 Mayıs 1955'ten bu yana iki ezeli rakip ilk kez bu kupadan aynı günde elendiler.
Ayrıca Copa Del Rey'de 2003'ten beri ilk kez yarı finalde Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Valencia'dan biri yer almayacak.
Kupada yarı finale kalan takımlar şöyle:
Granada,
Mirandes, Real Sociedad,
Athletic Bilbao.