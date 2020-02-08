65 yıl sonra birlikte elendiler

BUGÜN NELER OLDU

İspanya Kral Kupası'nda devler tekledi ve tarihte eşine zor rastlanır bir dönem yaşandı. Önceki gün oynanan maçlarda Real Madrid sahasında Real Sociedad'a 4-3 mağlup olurken, Barcelona da Athletic Bilbao'ya deplasmanda 1-0 yenilerek elendi.Ayrıca Copa Del Rey'de 2003'ten beri ilk kez yarı finalde Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Valencia'dan biri yer almayacak.Granada,Mirandes, Real Sociedad,Athletic Bilbao.